Chaotisch begin van rechtszaak tegen Tilburgers die verdacht worden van drugshandel

Woensdagochtend zou de rechtbank in Breda beginnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak, maar de 55-jarige man bleek niet te zijn opgehaald uit zijn cel. Volgens de PI zou er pas 's ochtends een opdracht zijn doorgegeven voor het transport. Het was voor rechter Kees van der Weide reden om de officier van justitie vermanend toe te spreken. ,,Het is vervelend en zorgelijk dat een zitting van gewicht ernstig vertraagd wordt en dat is niet voor het eerst. Ik zie patronen en het geeft te denken dat uw organisatie niet in staat is om mensen tijdig hier te laten brengen.”



Na een korte schorsing, waarin een oplossing werd gezocht, vertelde officier van justitie Mark de Graaf dat de fout toch echt niet bij het Openbaar Ministerie lag. ,,We hebben op 10 mei al opdracht gegeven voor het transport en dat vanochtend nog gecontroleerd. De PI heeft de verdachte niet meegegeven omdat het transportbusje vol zat.”