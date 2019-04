Charmant buurtje rond Tilburgse schoorsteen

video Adrie Koster: ‘We speelden sommige fases erg goed’

2 april Willem II-trainer Adrie Koster had genoten van zijn ploeg in Almelo deze dinsdagavond. Het had alleen niet meer spannend moeten worden na de 0-3, vond hij. ,,We werden te nonchalant en brachten onze overwinning nog in gevaar. Dat moet eruit.”