Chauffeur (37) slachtoffer van dodelijke aanval door stier: ‘Er hangt een aangeslagen sfeer’

Freek Heerkens blijft Willem II trouw en gaat voor tiende seizoen in Tilburg

Freek Heerkens gaat komend seizoen met Willem II de Keuken Kampioen Divisie in. De 32-jarige clubman heeft een nieuw contract ondertekend, waardoor hij tot medio 2023 aan de Tricolores is verbonden. De routinier staat aan de vooravond van zijn tiende seizoen in Tilburgse dienst.

8 juni