Chinese toestanden in Nederland: in 1951 ging Tilburg op slot tijdens een pokkenepidemie

Dodelijke zwarte pokken. Gruwelijk jeukende zweren over het hele lijf, tot in je ogen en mond. Tilburg wordt in 1951 plotseling getroffen door een zeer besmettelijke pokkenepidemie. Als de gemeentelijke hoofdinspecteur van de Volksgezondheid op Koninginnedag bekendmaakt dat er enkele gevallen van pokken zijn geconstateerd, gaan de alarmbellen af. In Tilburg én het hele land.



Mensen van wie wordt vermoed dat ze zijn besmet, moeten in eerste instantie binnen blijven. ,,We mochten absoluut de deur niet meer uit en er mocht niemand naar binnen. Op het raam zat een plaat: besmettelijke ziekte”, vertelt Jo Maton, een van de slachtoffers in de VPRO-documentaire ‘Het Spoor Terug’ uit 1995. Of mensen uit nieuwsgierigheid door de ramen naar binnen stonden te gluren? ,,Nee, die liepen helemaal om. Dat kan ik me goed voorstellen, het is een verschrikkelijke ziekte.”