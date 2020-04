Chinese zustersteden schenken Brabant 50.000 mondkapjes: ‘we zijn samen’

De schenking vloeit voort uit het bezoek van een Brabantse delegatie in de periode oktober/november vorig jaar. Net voordat in China de coronacrisis de kop opstak zette dat de lange vriendschapsbanden tussen Tilburg en Breda met de respectievelijke zustersteden Changzou en Yangzhou kracht bij. Naast commissaris van de koning Wim van de Dong en de Tilburgse burgemeester Weterings was ook watergraaf Erik de Ridder van waterschap de Dommel daarbij.



,,Nu het in China beter gaat, hebben de zustersteden en een Chinese evenknie van ons waterschap de mondkapjes cadeau gedaan”, zegt de woordvoerder van Weterings. Breda en Tilburg hebben er deze week elk 20.000 ontvangen, de Dommel 10.000. ,,In distributiecentra in Best en Breda worden die geïnspecteerd en gaan ze naar plekken in Brabant waar ze het hardst nodig zijn. Er is grote behoefte aan.”