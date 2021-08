Chinooks van Gilze-Rijen strijden tegen vlammenzee in Albanië

Het Mobile Air Operations Team, het grondteam dat dicht bij de brandhaard staat en nauw contact houdt met de vliegers, was vrijdagnacht al richting het getroffen gebied gereden. Zodoende kon al bij het eerste ochtendlicht de eerste crew de lucht in om van bovenaf verlichting te bieden voor de brandweerlieden en het Albanese leger die al dagenlang zoveel mogelijk terrein proberen te redden.

Volgens Defensieminister Niko Peleshi zijn de Chinooks uit Gilze-Rijen precies op het juiste moment gearriveerd. ,,Onze middelen waren niet afdoende en we waren echt aan het worstelen om alle brandhaarden te doven. We zijn heel erg bang dat het vuur het park Llogara, dat we zien als de longen van Albanië, bereikt. De vlammen hebben letterlijk al aan de ingang van het park gelikt en voor ons werd het op de grond steeds gevaarlijker.”

150.000 liter water

De vliegers probeerden zaterdag met zogenaamde stoplijnen het vuur tot halt te brengen en dropten ongeveer 150.000 liter water. Wind, hitte en het feit dat het terrein erg ruw is en steil oploopt, maakten het uitdagend om dat water precies op de juiste plek te krijgen.

Kapitein Robin vloog met een van de Chinooks: ,,Vanuit de lucht was heel goed te zien dat het vuur al dagenlang kruipt en nu steeds dichter in de buurt van dorpjes en naaldbossen komt. De brandweer op de grond geeft aan dat de vlammen die dennen en sparren absoluut niet mogen bereiken omdat er dan geen houden meer aan is. We zeiden al tegen elkaar: ‘het voelt een beetje als lontjes doven die naar een kruitvat lopen’.”

Onzeker

Het is nog onzeker hoelang het Nederlandse detachement precies in Albanië blijft. De situatie wordt van dag tot dag bekeken en het blussen gaat in nauw overleg met het gastland. ,,Ze doen er alles aan om ons in staat te stellen ons werk hier zo goed mogelijk uit te voeren.”