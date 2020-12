Chocolademelk op Oudejaarsdag: zo bereikt R-Newt rondhangende tieners in Udenhout

UDENHOUT - De rook is al vanuit de verte te zien en ook de geluiden van luid geknetter zijn niet te missen. Bij een voetbalveldje in Udenhout staat een groepje kinderen tussen de tien en vijftien jaar oud vuurwerk af te steken. Hun fietsen liggen in het gras.

,,Ooo wat zijn jullie aan het doen?", vraagt jongerenwerker Wesley Loos van R-Newt. Hij loopt naar het groepje toe en begint te kletsen. Ondertussen deelt collega Jet van Willigen chocolademelk uit.

Loos wil in zijn werk graag thema's bespreekbaar maken zonder daarover een oordeel te vellen en gaat daarom juist het gesprek met de jongelui aan. ,,Zijn jullie niet bang om een boete te krijgen? En waarom gebruik jij geen aansteeklont?"

Ook Van Willigen mengt zich in het gesprek. ,,Wat hebben jullie allemaal? Steken jullie dat wel een beetje veilig af?" Trots laten de tieners hun vuurpijlen en knalvuurwerk zien. Een ander komt net aanfietsen: ,,We werden net achtervolgd door de politie, dus we moesten al ons vuurwerk weggooien!"

Preventief contact

Door alle jeugdhangplekken af te gaan in Udenhout, Berkel-Enschot en Boxtel, probeert R-Newt preventief contact te leggen. ,,We vragen hoe het met ze gaat en kijken wat hun behoeftes zijn", legt Van Willigen uit. Mochten er personen bijzitten die alleen zijn op Oudejaarsavond, verwijzen ze naar een online evenement: thuisfestival Goodbye 2020.

En wanneer ze merken dat jongeren echt eenzaam zijn of het thuis niet fijn hebben, proberen ze hen aan allerlei activiteiten te koppelen. Tijdens corona is dat soms lastig en moet alles via de computer, maar soms kunnen ze nog wel eens iets fysiek organiseren voor besloten groepen.

Gala in Boxtel

,,Gisteren hadden we toevallig een gala in Boxtel", vertelt Van Willigen. ,,Dat klinkt heftig, maar het was heel klein. Het was op inschrijving en iedereen droeg mondkapjes." Het gala was voor een groep jongens en meiden die kerstkaarten had gemaakt voor buurtbewoners.

Onder die groep viel ook een aantal dames van Marokkaanse en Turkse komaf, die hun grote bruiloften erg misten. ,,Zo konden we ze toch de gelegenheid geven om zich mooi aan te kleden."

Lees verder onder de foto

Joppe van Schooten (21) neemt chocolademelk aan van jongerenwerker Jet van Willigen.

Even later stoppen de jongerenwerkers bij een speeltuintje in Berkel-Enschot, waar Joppe van Schooten (21) met twee vrienden aan het rondhangen is. De jongens zijn bekenden van R-Newt.

Rare dingen

Van Schooten vindt het goed dat er veel straatwerk wordt gedaan. ,,Anders gaat iedereen de rare dingen doen die ik vroeger allemaal deed." Nu probeert hij zelf ook anderen aan te spreken, bijvoorbeeld over harddrugs. ,,Maar", zo zegt hij, ,,dat heb ik zelf nooit gedaan."

Of hij plannen heeft voor Oudejaarsavond? ,,Ik ga vanavond lekker oliebollen eten bij m'n moeder. Gewoon een beetje rustig aan."

Deze middag vindt hij het verrassend rustig op straat en hoort hij weinig geknal. ,,Maar vanavond kan het in sommige steden nog wel eens in het Wilde Westen veranderen."

Jongerenwerkers Jet van Willigen en Wesley Loos van R-Newt delen bekers chocolademelk uit.