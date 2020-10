Chocolate Company Café klaar met 'zand happen’: ‘Er is zo veel misgegaan bij het stadskantoor’

In het dode hoekje van de binnenstad streken Christel en haar partner december 2018 neer. Een jaar later zou het stadskantoor open gaan en het pleintje in een 'leuk speelpleintje met water' veranderen. Het stadskantoor haalde de openingsdatum van 19 december 2019 niet. Die van 15 april 2020 ook niet. En 5 november gaat ook niet lukken.



,,Een einddatum durven ze tegen ons niet meer te zeggen", vertelt Sparla. Het is al geen mals jaar voor horecaondernemers - corona uiteraard - en de twee kregen nog meer op hun bord. Een ongeluk waardoor haar enkel aan gruzelementen ligt en dat terwijl ze voor het eerst een eigen zaakje openden. Een winkel waar ze zich hard voor blijven maken want 'het is echt, echt onze droom.’



Het is de vraag of ze de 'betere tijden' nog gaan halen. De ondernemers hebben goede hoop, zeker: zodra het pleintje af is en het stadskantoor open gaat, is de plek eigenlijk perfect. ,,Maar er is al zo veel misgegaan bij het stadskantoor. Hoe lang duurt dit nog?”



Iets verderop kreeg Stadscafé Meesters 60.000 euro schadevergoeding omdat het door alle bouw- en herinrichtingsgeweld lange tijd slecht bereikbaar was. De Choco-ondernemers dienden ook een aanvraag in. ,,Niet voor 60.000 euro natuurlijk, we willen onze hand niet ophouden. Maar alle hulp is welkom.”