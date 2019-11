Chocolaterie Van Ham uit Esbeek blijft de seizoenen al 100 jaar een stap voor

Overlast groep daklozen voorbij? Nog niemand verbannen uit bossen

16:11 KAATSHEUVEL - De politie had de handen vol aan een groep daklozen in de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen, maar het probleem lijkt nu onder controle. Om de overlast aan te pakken, kunnen mensen die zich misdragen een gebiedsverbod opgelegd krijgen. Maar de politie heeft dit extra instrument nog niet in hoeven zetten.