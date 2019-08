Chris de Vaan vangt kinderen op na busongeluk Oirschot: ‘Ik wilde ze zo snel mogelijk een veilige plek bieden’

Muziekpodi­um Paradox af en toe ook een Stand-up Comedy Café

15:43 TILBURG - Paradox heeft een goede naam als muziekpodium, stand-up comedian Raymon Hofkens wil de zaal nu ook gaan gebruiken als podium voor comedyshows. ,,Paradox is een intieme zaal, publiek kun je bijna aanraken, ook mensen achter in de zaal.” Hij vergelijkt de sfeer bij Paradox met die van comedycafé Toomler in Amsterdam. Vorig jaar organiseerde hij bij Paradox al een besloten comedy-avond in opdracht van een studentenvereniging