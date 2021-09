Christ blijft zoeken tot iedereen vanaf 1934 zijn clubkaart van SvSSS terug heeft

De nieuwe koning is een vrouw, voor het eerst sinds 1504

20 september TILBURG - Ze schoot de vogel van de schutsboom, en dus is Cécile Bogaerts de nieuwe koning van het Gilde Sint Sebastiaan. En dat is een primeur: het is voor het eerst sinds begin 1500 dat een vrouw koning wordt bij één van de Tilburgse gilden. Al was ze er in 2015 al eens héél dichtbij.