Christanne de Bruijn uit Tilburg speelde hoofdrol in film 'De Dirigent’. Dat smaakt naar meer

In gedachten wandelt Christanne de Bruijn nog weleens door Nu Boyana, de filmstudio's in het Bulgaarse Sofia. De in Tilburg geboren en opgegroeide actrice vertolkte de hoofdrol in de film 'De dirigent’ over Antonia Brico, de eerste succesvolle vrouwelijke dirigent. Veel scènes zijn in Sofia opgenomen. De voorgevel van concertzaal Town Hall is speciaal voor die film daar opgetrokken. ,,Bij de buitenstudio's zijn delen van New York, Londen, het oude Rome nagebouwd. Ik vond het fijn en bevrijdend om daar te werken. Ik reis graag en ontmoette veel nieuwe mensen.” Voor de speelfilm nam ze ook scènes in België en Nederland op, drie maanden lang.