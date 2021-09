Christel Schimmel sprak met veelgevraagde vertelstem een winnend luisterboek in

TILBURG - In 2019 was Christel Schimmel (50) ook al eens genomineerd voor de Storytel Award, als beste voorlezer. Toen won Inge Ipenburg. Dit jaar won ze echter in de categorie Storytel Original. Het ging ditmaal om het luisterboek dat ze voorlas, Ik volg je van Corine Hartman. Dat betreft luisterboeken die door Storytel zelf zijn uitgegeven, zoals Netflix ook eigen series produceert.

Afgelopen zaterdag nam Christel Schimmel samen met Corine Hartman de prijs in ontvangst tijdens het Film by the Sea-festival in Vlissingen. ,,Er werden op basis van luistergedrag tien genomineerden geselecteerd. Via publieksstemmen bleven er dan drie over. Er is door tienduizend mensen gestemd.” Ze vertelt het als een huishoudelijke mededeling. Christel Schimmel is geen type dat zich ergens op voor laat staan. Ze heeft betrekkelijk ontspannen naar de uitreiking toe geleefd.

,,In corona-tijd is dat leuk, zo’n feestje. En ik zag er naar uit om Corina Hartman te ontmoeten. Ik heb verschillende boeken van haar ingesproken, maar we kenden elkaar alleen van mailcontactjes.”

Privéstudio

‘Ik volg je’ sprak ze samen met Birgit Schuurman in. ,,Het boek gaat over twee slachtoffers van smart stalking, waarbij een stalker altijd kan traceren waar jij zit. Birgit en ik spelen die slachtoffers en wisselen elkaar per hoofdstuk af. Maar we hebben nog nooit contact gehad. Ik spreek alles in mijn privéstudio in. Birgit doet dat in Amsterdam.”

Quote Ik zit tot half november vol en heb tegen twee luisterboe­ken nee moeten verkopen. Christel Schimmel De privéstudio van Christel Schimmel is een bescheiden hoekje op zolder, in haar woning in Tilburg-West. Hier sprak zij een omvangrijk oeuvre in. Thrillers van gevierde schrijvers als Marion Pauw, Camilla Läckberg, Harlan Coben en de Tilburgse Ingrid Oonincx. Maar ook romans zoals De Wertheims van Silvia Tennenbaum en Wilde zwanen van Jung Chang.

Het oeuvre blijft zich snel uitbreiden. ,,Ik zit tot half november vol en heb tegen twee luisterboeken nee moeten verkopen. Ik heb het nog nooit zo druk gehad als vorig jaar en dit jaar. Ze waren in corona-tijd erg blij met mij, ook vanwege die privéstudio. De reguliere opnamestudio’s moeten voortdurend gelucht worden en mensen mogen elkaar niet kruisen.”

Voice-over

Behalve luisterboeken spreekt Schimmel ook bedrijfsfilmpjes, apps en telefoonsystemen in. Voor Omroep Tilburg presenteert zij CulTuurT, aanvankelijk in beeld, nu als voice over. ,,Ook vanwege corona. Dat kwam goed uit: die tv-opnames duurden een hele woensdagochtend, nu spreek ik in een half uur voice over-teksten in.”

Schimmel, afkomstig uit de theaterwereld, begon met inspreekwerk in de blindenbibliotheek. Het solitaire werk van verteller beviel haar beter dan haar werkzaamheden als dramadocent, regisseur of acteur. ,,Ik houd bij sociale contacten van groepen, maar niet in mijn werk. Ik hoor alles, zie alles, voel me algauw verantwoordelijk. Ook de vele vergaderingen voor verschillende opdrachtgevers stonden me tegen. Nu hoef ik dat allemaal niet meer. Het inspreken is heel meditatief, je kunt je op één ding concentreren, dat is heel prettig. Ik ben heel gelukkig met die luisterboeken, vind het superleuk om te doen. Ik ben een van de honderd à honderdvijftig mensen die alleen maar hier van leeft en ik denk dat ik de meeste uren maak.”