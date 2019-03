Chroom 6 in LocHal aangetroffen: ‘Zeer lage concentratie, geen gezondheidsrisico's’

Voor aanvang van de verbouwing van de LocHal tot bibliotheek is in 2016 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van chroom 6 in het gebouw. Toen werd niets aangetroffen. In opdracht van de gemeente is in januari 2019 aanvullend onderzoek gedaan door SGS Nederland naar onder meer de stalen spanten van de hal. Daaruit blijkt dat chroom 6 in oude verflagen kan voorkomen. Vervolgens werd lucht- en veegstofonderzoek gedaan. Om monsters te kunnen nemen werd stof op de grond bijeen geveegd, in dit ‘veegstof’ zijn zeer kleine hoeveelheden aangetroffen.