Chroom-6: raad Tilburg vergadert vanavond, hogere vergoeding lijkt uitgesloten

TILBURG - De kans dat er alsnog een hogere algemene vergoeding komt voor de 800 betrokkenen in de Tilburgse chroom-6 affaire is minimaal. De gemeenteraad neemt maandagavond een besluit over de regeling.

In het voorstel van B en W kunnen alle betrokkenen aanspraak maken op een bedrag van 7000 euro. Dat staat los van de vraag hoe lang ze bij treinenproject tROM hebben gewerkt, of ze zelf aan voertuigen schuurden en of ze daaraan gezondheidsschade overhielden. In de inspraakronde pleitten deelnemers aan het werklozenproject vorige week voor aanzienlijk hogere bedragen, tot 40.000 euro toe.

Het raadsdebat, maandagavond in het Willem II-stadion, is vanaf half acht live te volgen.

Onafhankelijke commissie: snel en ruimhartig

Het bedrag van 7000 euro is eerder in samenspraak met alle Tilburgse fractievoorzitters overeengekomen, de verwachting is niet dat partijen daar alsnog vanaf wijken. De regeling werd bovendien toegejuicht door de onafhankelijke commissie die de chroom-6 kwestie onderzocht: ‘snel en ruimhartig’, oordeelde die. De algemene tegemoetkoming benadert het bedrag van 8000 euro dat raadsman Rob Bedaux namens een groep betrokkenen veel eerder al billijk achte op grond van Europese jurisprudentie.

Raad zoveel mogelijk op een lijn

De gemeenteraad heeft in de kwestie steeds zoveel mogelijk een lijn getrokken. Politieke onenigheid zou het voor betrokkenen alleen maar pijnlijker maken, was de gedachte. Partijen willen mogelijk wel de tegemoetkoming voor mensen met chroom-6 gerelateerde ziektes en aandoeningen zo ruim mogelijk toepassen. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden willen B en W bedragen van 20.000 tot 40.000 euro toekennen. Vraag is ook welke speelruimte een nieuwe onafhankelijke commissie krijgt om zelfstandig knopen door te hakken. Het idee om een speciaal herdenkingsmonument op te richten, kan vermoedelijk rekenen op steun in de Tilburgse raad.

Anders dan slachtoffers bepleiten, komt er waarschijnlijk geen extra onderzoek naar de effecten van andere schadelijke stoffen dan chroom-6. Het gaat onder meer om asbest. Dat werd vooraf al uit de Tilburgse treinen verwijderd. Er kan weliswaar wat zijn achtergebleven, maar de beschikbare informatie daarover is te summier om überhaupt duidelijke conclusies te kunnen trekken, zo heeft het RIVM de gemeente laten weten.

Totaalbedrag later mogelijk opgehoogd

De gemeente en NS/NedTrain trekken vooralsnog tien miljoen euro uit voor hun gezamenlijke regeling. De gemeente houdt er rekening mee dat dat bedrag in de loop der tijd hoger kan uitvallen, bijvoorbeeld omdat de lijst van door chroom-6 ziekten wordt uitgebreid.

Het gemeentebestuur heeft erop aangedrongen dat bij de raadsvergadering ditmaal wel een toehoorder aanwezig is van NS/NedTrain. Tijdens de inspraakavond, een week geleden, schitterde het bedrijf door afwezigheid. Een actie op station Tilburg, afgelopen vrijdag, richtte zich specifiek op NS/NedTrain. Dat had wel kennis had van de risico's van chroom-6, maar deelde die niet met de gemeente.

Pas later tweede raadsdebat

Voor de raadsvergadering liggen vooralsnog alleen twee moties van de SP op tafel. Die partij wil dat de landelijk geldende asbestregeling in het Tilburgse voorstel wordt betrokken. Daarnaast zouden deskundigen nader gehoord moeten worden over de als rigide ervaren toepassing van de schaderegeling voor mensen die ziek zijn geworden.