Chroom-6 Tilburg: 400 aanvragen voor vergoeding 7000 euro

In totaal komen op papier zo'n 800 mensen voor de vergoeding in aanmerking: iedereen die tussen 2004 en 2011 over de vloer kwam bij de werkplaats waar werklozen werden verplicht treinen te schuren met verf waarin het kankerverwekkende middel zat. Dat gebeurde veelal onbeschermd.

Op 1 april jongstleden werd de regeling opengesteld. De nog op te richten onafhankelijke commissie bepaalt of indieners aan de voorwaarden voldoen. Als dat het geval is en de aanvraag voor 1 mei compleet is, dan gaat de gemeente voor 7 juli tot betaling over. ,,Geef de vergoeding pas uit als u zeker weet dat u die krijgt", zo adviseert de gemeente in een brief.

Namen commissie maandagavond bekend

Raadsleden bespreken maandagavond de door Burgemeester en Wethouders voorgestelde opzet van de ondersteuning van de betrokkenen in de chroom-6 affaire. De externe commissie ziet erop toe dat de regeling onafhankelijk en efficiënt wordt uitgevoerd. Over de bemensing van de commissie worden maandagavond mededelingen gedaan.

Naast de algemene vergoeding kunnen mensen die een ziekte of aandoening hebben door chroom-6 aanspraak maken op een schadevergoeding van 5000 tot 40.000 euro. Dat kan bijvoorbeeld long-, neus- of maagkanker zijn, chronische longziekten of bepaalde vormen van eczeem. Basis om schade te kunnen claimen is een verklaring van een behandelend arts.

Schrijnende gevallen

In de praktijk gebeurt de ondersteuning van slachtoffers door een steunpunt van inhoudelijk deskundige ambtenaren. Zij kunnen intern een beroep doen op specialisten. Daarnaast komt er een platform van experts als een letselschadejurist, een medicus, een jurist en iemand van slachtofferhulp. Dat kan - op verzoek van de onafhankelijke commissie - onder meer advies geven over schrijnende gevallen.

De opzet is besproken met drie mensen die zelf op de werkplaats werkzaam zijn geweest. Hun wens voor een continu bemensd steunpunt met experts is echter niet overgenomen. Slachtoffers kunnen vragen via telefoon, email, of whats-app indienen en eventueel een afspraak maken op het stadskantoor aan het Koningsplein of het UWV-gebouw aan de Burgemeester Brokxlaan.

Debat zonder wethouder De Ridder