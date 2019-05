Chroom-6 Tilburg: met de beste intenties gewerkt

Vooral de toenmalige ambtelijke leidinggevenden zijn voor betrokkenen de gebeten hond: de tROM-manager die gevreesd was om zijn keiharde en soms vernederende aanpak, maar ook de ambtelijke projectleider.



Yusuf Celik (PvdA) oordeelde dat de gemeente ‘niet met volle overgave aan het onafhankelijke onderzoek had meegewerkt’. Hij hekelde het feit dat de directie van de sociale dienst in het onderzoek niet werd gehoord ‘in verband met vakantie’. Volgens wethouder Marcelle Hendrickx (D66, personeel) heeft die echter het gesprek niet bewust ontlopen. ,,Onze medewerkers vinden het verschrikkelijk wat is gebeurd. De beleving destijds was dat het een voorbeeldproject was (...). Dat was het niet, er is een grote blinde vlek geweest, en dat vinden mensen heel erg. Dat gaat gepaard met tranen, onmacht en frustratie.”



Collega-wethouder Esmah Lahlah richtte zich tot de oud-deelnemers. ,,Wij zien de gevolgen, leven met u mee, zien uw woede. We snappen de wensen en het onbegrip, maar kunnen dit helaas niet terugdraaien.”