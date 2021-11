Chrysant op Allerzielen wijkt voor de pompoen van Halloween

In het rijtje van piekperiodes voor de bloemist is Allerzielen verdrongen door Valentijn en Moederdag. ,,Het is steeds minder geworden”, vertelt bloemiste Janneke van den Broek in Goirle. ,,Een paar jaar geleden stonden we nog met een kraampje bij de ingang van twee begraafplaatsen. Maar dat had weinig zin meer.”