Cindy (24) uit Tilburg met Chinese roots zwaar mishandeld: vroeg jongens te stoppen met zingen Coronavirus-lied

Ze vertelt aan RTL Nieuws hoe dat ging. Ze zei dat het lied ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’ discriminerend is. ,,Ik heb de groep gevraagd of ze ermee wilden kappen. Maar toen liep het ineens uit de hand. Ze duwden me en het volgende moment dat ik me nog kan herinneren is dat ik wakker werd op de grond in de hal.”