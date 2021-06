Cinecitta onderging metamorfose (inclusief twee ondergrondse bioscoopzalen): dit kun je verwachten

Cinecitta deel twee: het nieuwe gezicht. Binnenkort te zien in een filmhuis bij u in de buurt.



Jazeker: met de tweede lockdown achter de rug, kan het Tilburgse filmhuis deze week zelf in première. Niet alleen worden er (eindelijk) weer films vertoond, er is een heel nieuw gebouw aan monumentale pand vastgeklonken. Met daaronder twee filmzalen voorzien van de nieuwste snufjes.



Het fonkelt allemaal nog, amper gebruikt. ,,Twee weken voor de lockdown was de bouw klaar en konden we open”, zegt Marnick van Gessel, de bedrijfsleider van Cinecitta. ,,Dat deed wel een beetje pijn.”



Om even de scène te schetsen: Van Gessel staat in het nieuwe atrium, onder een hoog plafond, veel glas en hout. Het moderne deel is een fijne tegenspeler van het monumentale pand, waar al meer dan honderd jaar films worden gedraaid. Achterin het atrium een zitkuil, daarboven tikt een kunstwerk de minuten weg.