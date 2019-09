Circolo: circus in hoge silo, op straat, in de theaters

TILBURG - Circusstudenten uit Tilburg gebruiken tijdens Festival Circolo de binnenstad als podium. Vorig jaar toen Circolo in het Leijpark plaatsvond toonden studenten van circusopleiding ACaPA hun acrobatische show tussen de monumentale bomen. Deze keer is Circus Cityhack ín de stad. Deze voorstelling is dan twee keer per dag te zien. Circolo in van 16 t/m 20 oktober, deze keer zijn alle optredens in de binnenstad.

Blikvanger tijdens Circolo is een silo van dertien meter hoog. Het Brabants Dagblad meldde eerder dat deze silo een plaatsje krijgt op het voorplein bij Theaters Tilburg. Daar is vanaf 7 oktober (ruim voor het festival begint) al de voorstelling ‘L’Absolu’ van het Franse Les Choses de Rien te zien.

Luchtwerk

In die silo speelt Boris Gibé een verbluffende solovoorstelling, gebruikmakend van luchtwerk, contorsie en illusie. ‘L’absolu ’is een van dé circussensaties in Europa.

Recensie

Dit schreef het Brabants dagblad eerder dit jaar over deze voorstelling: ‘De Franse circusmaker Boris Gibé trekt zijn toeschouwers een duister universum binnen en trakteert ze op een geestverruimende, geestslopende trip. Hij wandelt, wankelt, banjert en kruipt door een duinachtig landschap van duizenden kleine, zwarte bolletje. Het zijn de krochten van zijn bestaan. Zijn personage vindt een spiegel en tuurt naar zichzelf. Uitgeput ligt hij languit in de duinen en zakt langzaam weg. Een diep gat openbaart zich en hij verdwijnt tegenstribbelend in het onbekende. Het leven is ploeteren, toont Gibé....’

Circus van de toekomst

Waar Circolo vorig jaar in tenten was, is het circus dit jaar bij Theaters Tilburg, De Nieuwe Vorst en Factorium. Volgend jaar (elk even jaar) is het festival weer in het Leijpark.

Bij Theaters Tilburg spelen dit jaar: Captain Sugar & the Monkey Puppets, Common Ground en Portés De Femmes. De Nieuwe Vorst toont de makers van de toekomst zoals acrobaat Monki en circus- en dansgezelschap TeaTime Company.

Volledig scherm Projet PDF Portés De Femmes © Projet.PDF

Breakdancers

Op Circolo is ook plaats voor breakdancers, freerunners en skateboarders. Op initiatief van Factorium en Circolo zijn circusartiesten, urban dancers en urban sporters - onder begeleiding van Leanne Carlisle en Dewi van Maren met elkaar de studio ingedoken. Op zaterdag- 19 en zondag middag 20 oktober tonen ze het resultaat van deze kruisbestuiving in korte, explosieve urban circus demo’s op het voorplein van Factorium.

Circolo brengt een cross-over van circus, theater, moderne dans, muziek, vormgeving en beeldende kunst. Het hedendaagse circus is al lang niet meer gebonden aan de klassieke circustent en -piste. Er wordt tegenwoordig veel circus speciaal voor het theater gemaakt, gebruikmakend van theatertechniek.

Modern clownsduo

Festivaldirecteur Marc Eysink Smeets: ,,Door ons festival het ene jaar in het park en het andere jaar in de theaters te laten plaatsvinden, geven we beide circusvormen aandacht. Deze afwisseling zetten we de komende jaren voort.”

Andere namen op het festival zijn modern clownsduo Goos & Helena en de evenwichtskunstenaars van Kolektiv Lapso Cirk.