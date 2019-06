Circolo: hoge silo met acrobatiek op voorplein bij Theaters Tilburg. Programma circusfestival bekend

VIDEOCircusfestival Circolo is in oktober vijf dagen in de binnenstad. Voorafgaand aan het festival en tijdens Circolo is ‘L’absolu’ te zien. Die voorstelling is in een twaalf meter hoge silo die bij Theaters Tilburg op het voorplein komt te staan.

Tijdens circusfestival Circolo staat bij Theaters Tilburg een in het oog springende silo van twaalf meter hoog en een doorsnee van negen meter. In deze hoge industriële toren is in oktober tien dagen lang ‘L’absolu’ van het Franse gezelschap Les Choses de Rien te zien. Deze silo is speciaal voor deze duistere solovoorstelling gemaakt. Acrobaat Boris Gibé reist met ‘L’absolu’ door Europa. De voorstelling wordt als zeer vernieuwend omschreven.

Oneven jaren

Cirolo is in de even jaren in het Leijpark, in de oneven jaren is de binneneditie in theaters. Van 16 tot en met 20 oktober is het festival voor het eerst in de Tilburgse binnenstad, bij Theaters Tilburg, bij De Nieuwe Vorst en bij Factorium.

Circolo 2019: opbouw silo Les Choses de Rien

Onderdeel van tour

De voorstelling in de silo is al vanaf 7 oktober in Tilburg te zien. Dat is voorafgaand aan Circolo en enkele dagen gedurende het circusfestival. De reden daarvoor is dat de solovoorstelling is opgenomen in een strak geplande tour. Tijdens Circolo verhuist de silo naar het circusfestival in Neerpelt om onmiddellijk daarna te verkassen naar Marchin bij Luik. Tilburg is een van de eerste steden waar de voorstelling te zien is.

Het bouwen van de silo duurt drie dagen. Daarvoor zijn zes bouwers nodig, op de drukste dag twaalf. Binnen in de silo is een wenteltrap met een balkon over meerdere niveaus, in de vorm van een spiraal. Het publiek zit op stoeltjes achter de balustrade en kijkt vandaar uit in een diepe put. In dit circustheater is plaats voor honderd mensen. Boris Gibé heeft tien jaar gewerkt aan de silo en zijn voorstelling. Zijn eerste plan dateert al van 2008. Hij werkte voor de silo en voorstelling samen met architecten, ingenieurs en wetenschappers.

Circolo 2019 Projet.PDF

Zeventien vrouwelijk acrobaten

Tijdens Circolo zijn grote en kleine circusvoorstellingen in de binnenstad. Festivaldirecteur Marc Eysink Smeets maakte vandaag een deel van het programma bekend. Bij Theaters Tilburg is onder meer Project PDF van Portés de femmes te zien. Dat is een energieke acrobatische voorstelling met zeventien vrouwelijke acrobaten.

Common Ground is een nieuw circuscollectief met artiesten die allemaal zijn opgeleid op circusopleiding ACaPA in Tilburg. Ze speelden jaren los van elkaar, maar zochten elkaar weer op. Het resultaat: een voorstelling rond twintig houten kubussen die verwijzen naar de hokjes waarin mensen in de samenleving worden ingedeeld. Ook opgeleid in Tilburg en te zien tijdens Circolo: de acrobaten van Tea Time Company met de nieuwe voorstelling ‘LINEAIR’.

Circolo 2019 Common Ground

Mix van circus en humor

Captain Suger & The Monkey Puppets speelt op Circolo de familievoorstelling ‘Camouflage’., een mix van circus, humor, dans, theater en magie. Enkele andere namen: Kolektiv Lapso Cirk en Goos Meeuwsen, zonder twijfel de beste clown van Nederland. Hij speelt met zijn Braziliaanse partner Helena Bittencourt voorstelling ‘HumanActs’.