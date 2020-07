Circusfestival Circolo gaat door: extra grote tenten met hoge tribunes

TILBURG - Ondanks beperkingen door de coronamaatregelen gaat festival Circolo in oktober door. In het Leijpark in Tilburg komen vier grote tenten met hoge tribunes zodat bezoekers met genoeg afstand tot elkaar de circusvoorstellingen kunnen zien. Het thema is: gevaar en stunts. Eén van de groepen die optreedt is Familiair Faces. De acrobaten zijn opgeleid op de circusacademie in Tilburg.

Volgens directeur Marc Eysink Smeets kreeg zijn circusfestival groen licht nadat het kabinet de maximale bezetting van honderd mensen bij voorstellingen losliet. Bovendien krijgt het festival een ton van het rijk voor derving van inkomsten.

Buitenfestival

,,Twee jaar geleden konden zevenhonderd mensen in de grootste tent, nu maximaal 250. We kiezen voor extra grote tenten en hoge tribunes. De artiesten staan verder van het publiek af, dat is de consequentie. Ook zal het meer tijd in beslag nemen voordat iedereen naar zijn plaats is begeleid.” Vergeleken met een theaterzaal heeft de organisatie van een buitenfestival het voordeel dat het grotere tenten kan huren en de tribunes in de tent kan uitbreiden.

Eysink Smeets realiseert zich dat het coronavirus in het najaar de kop kan opsteken, dat risico neemt hij. ,,Niet doorgaan is geen optie. Artiesten willen graag spelen en wij willen de artiest en het publiek niet langer in gijzeling houden.” Gezelschappen die optreden zitten verplicht twee weken bij elkaar, zo is afgesproken. Zo kunnen ze worden beschouwd als een familie.

Volledig scherm Familair Faces © Milan SZYPURA/HAYTHAM-REA

Compacter

Circolo in het Leijpark is compacter dan in 2018. Dat is het gevolg van de crisis. ,,We gaan zestig tot zeventig procent van onze oorspronkelijke plannen realiseren. De artiesten van Familiar Faces brengen de première van 'Surface‘, acrobatiek op een laag water. Dat zorgt voor een nieuwe dimensie binnen de acrobatiek, want water betekent natte lichamen en minder grip, ook op de vloer.” Familiar Faces is omarmd door Circus Next, een Europees platform dat talentvolle circusartiesten steunt.

De Franse Nederlander Lucho Smit komt met de solovoorstelling ‘L’âne & La Carotte’ (De Ezel en de Wortel) naar Tilburg. Hij zou oorspronkelijk met een eigen tent met vierhonderd zitplaatsen komen, maar door de 1,5 meter maatregel kunnen er toch maar zestig mensen in. Ook hij speelt in een veel grotere tent. Lucho Smit zoekt in zijn voorstelling de grenzen op van wat mogelijk is op de vliegende trapeze.

Bouwvakker stuntman

Het Franse Collectief La Contrebande laat zich inspireren door het verhaal van Willy Wolf, een bouwvakker die zich ontpopt tot stuntman. In deze voorstelling is chaos en hectiek, de motoren vliegen door de lucht, aldus Marc Eysink Smeets.

De directeur verwacht ook veel van BarokOpera Amsterdam. De operazangers brengen 'De reis naar de maan’ van componist Offenbach in een circusversie. Acrobaten zingen mee en de zangers zijn betrokken bij acrobatische trucs.

Fontys

Circolo geeft Brabantse en Nederlandse artiesten de ruimte, zoals hiphopcrew The Ruggeds. Eysink Smeets: ,,In het park komt een tent met voorstellingen van Fontys uit Tilburg. Niet alleen met circusartiesten, maar ook van andere opleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten: dans, theater, klassiek.” Studenten konden door corona hun voorstelling niet laten zien aan het publiek en gaan nu in de herkansing.

Circolo is van 16 tot en met 25 oktober.