Cityring: to knip or not to knip

Frits Horvers, oud wethouder CDA. Maakte in 1994 een knip in de cityring - met nog tweerichtingsverkeer - bij de Heuvel. Heel innovatief destijds: palen die alleen voor bussen de grond inzakten (maar die aanvankelijk ook achteropkomende auto’s ‘lanceerden’). ,,Haha, de geschiedenis herhaalt zich. Ik vond dat de cityring geen verkeersriool mocht worden, de cijfers over het aantal auto’s waren toen al afschrikwekkend. Onder mijn opvolgster Els Aarts kwam de huidige ring met eenrichtingsverkeer. De stad is gewend geraakt aan doorstroming rond het hart, met de nadelen vandien: hoge snelheden, ongevallen. Extra spannend is nu de wens om het verblijfsklimaat op en rond het Willemsplein te verbeteren. Ik hoop dat de stad dit mooie idee met open mind tegemoet treedt.”



,,Volgens mij hadden ze de cityring het beter in twee richtingen open kunnen houden”, verwoordt Marc van Blerk de mening van een flink aantal reageerders op het Brabants Daglad-verhaal. ,,Het nodigt dan niet uit om hard te rijden en je hoeft niet, zoals nu soms het geval is, driekwart rond te rijden...”



,,Bezint eer ge begint”, zegt Niek van de Broek, voorzitter van Ondernemersfonds. ,,De cityring werkt zo goed, is zo flexibel en zo soepel dat er te hard gereden kan worden. Maak er dan minder een racebaan van. Met kinderkopjes wellicht zoals in andere steden, maar zorg dat alles bereikbaar blijft. Kijk naar Google Maps, naar de rijrichtingen in de wijken eromheen: die zijn op de cityring aangepast. Als je daar aan gaat morrelen... Ik geloof in het plan voor een Forum, wij zien liever andere opties dan een knip.”