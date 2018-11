Clarissenhof-bewoners noemen parkeerbeleid Spoorzone schandalig: ‘We betalen het tienvoudige’

Er wordt ‘zoveel mogelijk’ op dubbelgebruik ingezet: bewoners in de weekenden en avonden, kantoorgebruikers overdag. ,,Dat is kostenefficiënt en betekent ook dat we minder ruimte hoeven in te zetten voor parkeren en er meer ruimte is voor groen. Ook houden we rekening met mogelijk minder parkeervraag in de toekomst door bijvoorbeeld het openbaar vervoer, het gebruik van fietsen en deelauto’s.”



De exploitatie van de tijdelijke parkeerterreinen is in handen van Parkingyou, de ‘eventuele meeropbrengsten‘ gaan naar de WOM, een publiek-private samenwerking tussen de gemeente en de ontwikkelaar. ,,De WOM huurt in de nabije toekomst de nog te realiseren parkeergarages. Doel is dat de totale parkeerexploitatie binnen de WOM uiteindelijk quitte speelt. Bewoners in de Spoorzone betalen een tarief dat vergelijkbaar is met de garages in de binnenstad.”