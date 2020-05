Close-Act in zwaar weer: Tilburgse theatergroep treedt nu in eigen stad op

VIDEOHet Tilburgse straattheatergezelschap Close-Act verkeert in zwaar weer. De acteurs spelen over de hele wereld grote en kleine spektakels, maar door het coronavirus is al het werk weggevallen.

Het Tilburgse straattheatergezelschap Close-Act speelt grote spektakels op festivals over de hele wereld. Soms zit een deel van het gezelschap in Azië en een ander deel in Latijns Amerika. Op Bevrijdingsdag zijn de steltlopers dicht bij huis en vermaken ze bewoners van verzorgingstehuis Het Laar met de sprookjesachtige wezens The White Wings. Op veilige afstand in de tuin.

En dat doen ze graag, zeggen Hesther Melief en Tonny Aerts van Close-Act. Ze willen de ouderen een steuntje in de rug geven in deze moeilijke tijden, maar ze verlangen zelf ook naar het spelen op festivals. Door de corona-crisis kan dat voorlopig niet. Festivals zijn er niet en dus komt er geen geld binnen. Close-Act is een gezelschap zonder subsidie. Zo'n vijftig artiesten, muzikanten en technici verdienen er een boterham.

Volledig scherm Close Act Theatre uit Tilburg met een spectaculaire show voor de bewoners van Het Laar die nog steeds niet van het terrein afmogencorona virus © Jan van Eijndhoven

Optreden in China

In januari waren elf spelers van Close-Act nog in het Chinese Shenzhen. Ze zouden optreden met ‘Red Saurus’: hun nieuwe rode dinosaurussen. Hesther Melief: ,,Maar toen ze daar aankwamen bleek het festival te zijn afgelast. Het viel niet mee om snel terug te vliegen. De helft reisde via Beijing, de anderen via Hong Kong.” Net voordat de vliegvelden dicht gingen zaten ze in de lucht.

Close-Act dat al meer dan 25 jaar bestaat speelde daarna nog onder meer in Nice, maar in maart hield het op. Nu is de agenda leeg.

Afgezegd

In de zomer zijn geen festivals en ook voor november worden al optredens afgezegd. ,,We hebben een verzoek om in de zomer in Taiwan te spelen, maar het is onmogelijk om daar naartoe te reizen.” Hetzelfde geldt voor een festival in China.

Waar de gesubsidieerde theatergezelschappen kunnen rekenen op steun van de overheid, daar grijpen ongesubsidieerde gezelschappen als Close-Act mis. De zzp’ers die voor het gezelschap werken kunnen een beroep doen op een overheidsregeling en de drie mensen in vaste dienst vallen terug op de tijdelijke NOW-regeling.

Brieven

Close-Act heeft brieven gestuurd aan de gemeente, de provincie en het Rijk met het verzoek om gezelschappen die geen subsidie ontvangen in deze tijd niet in de steek te laten.

Voor Tonny Aerts en Hesther Melief zit er nu niets anders op dan om een greep te doen in het potje waarin ze sparen voor hun pensioen, zo verwachten ze. Ze blijven zoeken naar andere inkomsten en zijn toch bezig met het bedenken van een nieuwe voorstelling.