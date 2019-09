Close-Act uit Tilburg boos over plagiaat. Voorstelling ’Globe’ door Portugezen nagemaakt

VIDEOTILBURG - Close-Act, het Tilburgse locatietheatergezelschap dat met grote spektakels de wereld over reist, is verbolgen over een voorstelling op festival Sexta 13 in het Portugese Montalegre. Dit spektakel is qua beeld en sfeer identiek aan 'Globe’ Dat i een openluchtproductie van Close-Act met muziek, theater en acrobatiek, op en bij een immense wereldbol. Close-Act speelde 'Globe’ dit jaar nog in de buurt van Porto.

,,Dit is balen", zegt Hesther Melief van Close-Act. ,,Die wereldbol, een videoscherm, dat lijkt erg op 'Globe'. Het blijkt dat ook elementen van andere internationale gezelschappen zijn gebruikt. Met die gezelschappen zijn we in contact. Het is ons artistiek idee, ons intellectueel eigendom.”

In 'Globe’ hangen drummers in touwen, vliegt een karakter door de globe zijn acrobaten, is een vertelstem. Ook deze elementen zijn overgenomen. ‘We are victims of copycats’ schrijft het Tilburgse gezelschap op sociale media.

Dino stelten

Volgens Melief proberen gezelschappen vaker om creaties van Close-Act na te maken, zoals de Saurus, een grote dinosaurus op stelten. ,,Maar dat zijn dan lelijke monsters, we laten het dan maar zo.”

Het spektakel in Montalegre is georganiseerd door Wee World Entertainmant Events in het Portugese Carreira. Het Brabants Dagblad heeft geprobeerd contact op te nemen met die organisatie, maar het telefonisch contact werd verbroken, daarna werd niet meer opgenomen.