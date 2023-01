Clubs in ijssportcentrum Stappegoor snakken naar meer ijstijd, maar die ruimte is er niet meer

Alleen in Riel leeft traditie van kerstboom­ver­bran­ding voort: ‘Dit jaar wel spannend’

RIEL - In veel gemeenten in Midden-Brabant worden kerstbomen opgehaald en verwerkt tot compost. Alleen in Riel is nog een kerstboomverbranding. ,,Al tientallen jaren een traditie”, zegt Bas van de Kamp, voorzitter van JOKO Riel.

6 januari