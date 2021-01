Clubs puzzelen op trainingsschema na invoering avondklok: ‘We willen iedereen laten trainen’

Het was al niet makkelijk om het trainingsschema van Were Di rond te krijgen, nu daar een nieuw hockeyveld wordt aangelegd. Maar het was bittere noodzaak: er is al een tekort aan velden. ,,Al onze velden zijn eigenlijk altijd wel bezet tot een uurtje of 21 á 22 bezet”, zegt voorzitter van Were Di Joost Möller dan ook. Als straks de avondklok ingaat, zal er 's avonds geen enkel veld meer in gebruik zijn.