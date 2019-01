COA maakt plan voor toekomst officierswoningen op azc Gilze

Noodgebouwen

Het COA is eigenaar van het asielzoekerscentrum in Gilze en Rijen. In de loop van dit jaar begint de organisatie met de vernieuwbouw van een veertigtal panden ten zuiden van de doorgaande weg Prinsenbosch. In deze panden worden asielzoekers opgevangen. Dat opvang is ook in noodgebouwen, die ook moeten verdwijnen, aan de noordzijde van de weg, waar zich twaalf officierswoningen bevinden die het COA wil afstoten. Ze worden nu (deels gedoogd) bewoond door derden. Het probleem is dat de twaalf panden onderdeel uitmaken van het Rijksmonumentale ensemble van 52 verspreid liggende panden. Om de officierswoningen van de hand te kunnen doen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.

Oplossing

Eerder was er een discussie met de gemeente, die vindt dat COA als eigenaar maar een oplossing moet zoeken voor de invulling van de panden. Dat is lastig omdat ze formeel bij het azc horen. Nu heeft de gemeente Gilze en Rijen op een verzoek van COA een voorzet gedaan voor een oplossing. Het college van B en W wil in principe meewerken aan het wijzigen van de bestemming maatschappelijk en asielzoekerscentrum. B en W denken aan wonen, kleinschalige dag- of verblijfsrecreatie, een ambachtelijk bedrijfje of maatschappelijk verblijf als een zorgboerderij of therapeutisch.

Duitsers

Wel is er een reeks voorwaarden, waar het COA aan moet voldoen of moet zien te regelen. Zo moet de provincie ontheffing verlenen voor het verbod op nieuwbouw aan de noordzijde. Daarvoor moet de bestemming in de provinciale documenten veranderen van 'voormalig militair complex’ in ‘cultuurhistorisch complex’. De meeste panden zijn in WO II door de Duitsers als verspreid liggende boerderijen gebouwd om manschappen te herbergen die op de vliegbasis werkten. Die open structuur met groen moet blijven. De twaalf panden mogen in principe woningen worden, ambachtelijke bedrijfjes moeten vooral binnen werken en hebben geen opslag buiten. Met al die regels gaat COA nu aan de slag.

Verkeersdruk