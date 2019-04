De K. gaat steeds in hoger beroep: ‘hij vecht tegen elke beslissing’

8:00 DEN BOSCH/TILBURG - Op een strafblad van in totaal zeventien pagina's lang lijkt een maand celstraf te verwaarlozen. En toch stond de advocaat van Michael de K. (33) voor het gerechtshof in Den Bosch om vrijspraak te vragen voor een oplichtingszaak uit 2016 in Tilburg. ,,Mijn cliënt heeft elke instelling in Nederland van binnen gezien. Hij vecht tegen elke beslissing die wordt genomen voor hem. Elk vonnis levert een appèl op", aldus advocaat Bart Frencken.