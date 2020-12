Coalitie in Oisterwijk is rond: weinig nieuws onder de zon

Burgemees­ter Weterings laveert door de corona-mist: ‘Een doodse stad, zo is Tilburg niet’

24 december TILBURG - Wat herinnert u zich van de eerste twee maanden van het jaar? Ook burgemeester Theo Weterings moet er even over nadenken. Carnaval! Hij sluit het ‘gekke jaar’ af achter een mondkapje, de kerstdagen thuis met het gezin en geloof in de veerkracht van de Tilburgers.