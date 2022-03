Coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg beschoten, schutter is spoorloos

Esmah Lahlah is de nummer één bij GroenLinks in Tilburg: 'Ik stemde lokaal en landelijk wisselend’

TILBURG - Vrijwel uit het niets kwam ze, als de enige wethouder in Tilburg die niet aan een partij verbonden was. ,,Wat een reis was het”, zegt Esmah Lahlah. ,,Ik heb de stad op een hele mooie manier leren kennen, samen de schouders eronder.” Inmiddels heeft ze wel een politieke kleur: ze trekt de lijst van GroenLinks.

11 maart