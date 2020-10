Coffeeshop Africa in Tilburg mag open blijven

,,Tot ons grote genoegen heeft de burgemeester besloten de vergunning niet in te trekken", zegt advocaat Rob Milo namens Africa. ,,Daar zijn we ontzettend blij mee. We hebben getracht inzichtelijk te maken dat het ons ernst is. Daarin zijn we geslaagd. Op de eigenaar is nooit iets aan te merken geweest."

Weterings liet de coffeeshop aan de Koopvaardijstraat afgelopen juni weten dat hij van plan was de vergunningen in te trekken. Hij baseerde zich daarbij op een advies van bureau Bibob, dat onderzoek doet naar integriteit van ondernemers. Volgens Milo richtte het Bibob-advies zich op twee zaken: de vondst van een externe handelsvoorraad vorig jaar september in een garagebox en de vondst van een vuurwapen.

Vuurwapen

De burgemeester heeft de handelsvoorraad buiten beschouwing gelaten, aldus Milo. ,,Het voornemen om te sluiten was gebaseerd op het vuurwapen. Maar dat was niet van de eigenaar, maar van zijn broer." Die is voor het wapenbezit veroordeeld tot een celstraf van drie maanden.

Geen zakelijke banden

De man was in dienst bij de coffeeshop. Maar de zakelijke relatie is op initiatief van de eigenaar verbroken. Milo: ,,Dat hebben we op een geloofwaardige manier aangetoond." De burgemeester stelt wel een aanvullende voorwaarde: ook in de toekomst mogen de broers geen zaken met elkaar doen die met de coffeeshop te maken hebben.

Onzekere periode

Het besluit maakt volgens de advocaat een einde aan een lange onzekere periode voor Africa. Het voorkomt ook een juridisch gevecht, waarin The Grass Company is beland. Weterings wil de twee vestigingen van de coffeeshop aan de Spoorlaan en de Piusstraat sluiten, eveneens naar aanleiding van een Bibob-advies.

The Grass Company wist sluiting tot op heden te voorkomen door een gang naar de rechter. Volgens de gemeente zou de coffeeshop-directie informatie hebben achtergehouden. Daar is de rechter het niet mee eens. Weterings moet het intrekken van de vergunningen voor de coffeeshops daarom heroverwegen. Later dit jaar zal de bestuursrechter opnieuw oordelen over zijn voornemen.