Coffeeshop Caza per direct drie maanden dicht na vondst handgranaat voor de deur: ‘Signaal afgeven’

Jaarcijfers Transfers, sponsoren en supporters helpen Willem II aan winst; eigen vermogen groeit

Willem II heeft over het seizoen 2021/22 een winst van in totaal 762.000 euro geboekt, waardoor het eigen vermogen nu ruim 10,5 miljoen euro is. Dat blijkt uit het vrijdagochtend gepubliceerde jaarverslag van de club. Bovendien hoopt de club ondanks de degradatie de schade beperkt te kunnen houden.

9:09