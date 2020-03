Coffeeshops Tilburg: ‘Houd afhaalbalies open, zo voorkom je ook illegale straathandel’

Basisscho­len kunnen de opvang van kinderen goed aan, nu ligt de focus op de thuisles­sen

14:48 OISTERWIJK/TILBURG - Voor de kinderen van ouders met zogenoemde ‘cruciale beroepen’ is voldoende opvang in Tilburg en omgeving. ,,We bekijken het van dag tot dag, maar we maken in elk geval een poule van professionals", zegt Marius Liebregts van T-Primair, de overkoepelende coöperatie van schoolbesturen. ,,We halen per dag op wat nodig is.”