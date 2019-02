Coke en luxe goederen in beslag genomen bij inval in woning Tilburg, 32-jarige verdachte aangehouden

Duurste biertje kost tijdens carnaval €2,70, grote verschil­len in drankprij­zen

16:13 In meeste Brabantse plaatsen is de prijs van een biertje tijdens carnaval gestegen. Op veel plekken kost een drankje dit jaar circa tien cent meer. De carnavalvierders in Uden zijn tijdens het leutfeest het meeste geld kwijt in Brabant. Daar betaal je voor een consumptie € 2,70. In Huijbergen ben je het minste kwijt. Feestvierders betalen daar tijdens carnaval 2 euro.