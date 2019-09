Collaborateur of torenredder: nieuw licht op Hilvarenbekenaar Gérard Kuijpers

Op die prangende kwestie werpt Hilvarenbekenaar Ton de Jong nieuw licht in ‘Verraad en redding in Hilvarenbeek'. De onthullingen bewaart de voormalige BD-journalist tot 10 oktober, als De Jong zijn historische studie in de Gouden Carolus presenteert.

Kuijpers, overleden in 1965, had een schoenfabriek in het dorp. Tijdens de oorlog kwam de Sicherheitsdienst bij hem over de vloer. In de jaren erna zou hij gaan beweren door die vriendschappelijke contacten veel mensen uit de klauwen van de Duitsers te hebben gered. Bovendien had hij de bezetter er op 2 oktober 1944 van weerhouden om de Beekse kerktoren op te blazen.