College en gemeenteraad in Hilvarenbeek gaan in ‘relatietherapie’

HILVARENBEEK - De gemeenteraad van Hilvarenbeek en het college van B en W gaan in relatietherapie. Een woord dat burgemeester Evert Weys overigens niet wil gebruiken. ,,We willen investeren in onze werkverhouding”, omschrijft Weys de gesprekken die met een onafhankelijke begeleider worden gevoerd.

Quote Zonder politieke achterban kun je de verhoudin­gen soms verkeerd inschatten Leon van de Moosdijk , Wethouder Dat het niet altijd soepel werkt als er wethouders ‘van buiten’ zijn die samen met de burgemeester het bestuur van een gemeente vormen, dat is in Hilvarenbeek regelmatig gesignaleerd. Zo gaf waarnemend burgemeester Harrie Nuijten een advies mee aan zijn opvolger. ,,Wat je ziet is dat er over en weer - raad en college - onvoldoende verbinding en verbondenheid is”, zei Nuijten in zijn afscheidsinterview met het BD. ,,Ik heb aandacht gevraagd voor meer harmonie.”

Leon van de Moosdijk is sinds december wethouder in Hilvarenbeek en herkent zich in de opmerkingen van Nuijten. ,,We (hij verwijst naar alle drie de wethouders in Hilvarenbeek, red.) hebben geen relatie met de politiek. Als je door je partij naar voren wordt geschoven, dan heb je een achterban. In Someren zei ik tegen mijn partij dat ze extra kritisch op me moesten zijn. Een fractie wil successen behalen, verkiezingsbeloften inlossen. Wij zijn daar een instrument voor.”

Zoeken naar cohesie

Overleg met een eigen wethouder kan in het Beekse bestel niet. Het valt en staat met betrokkenheid, denkt Ted van de Loo. Hij was ook in zijn eigen Oirschot wethouder en doet nu in Hilvarenbeek zijn best zo transparant mogelijk te werken en zichtbaar te zijn. ,,Veel bijeenkomsten bezoeken, veel mensen spreken en zoeken naar de cohesie binnen de politiek.”

Nu worden dus met een onafhankelijke buitenstaander gesprekken met elkaar gevoerd. Die gaan niet over de inhoud van dossiers, zo geeft Weys aan. ,,Hoe kunnen we de drempel tussen raad en college verlagen? Het is een beetje als het afstellen van de motor.”

Van de Moosdijk: ,,Wij zijn van niemand en van iedereen. Omdat je geen politieke achterban hebt, kun je de verhoudingen soms verkeerd inschatten.” Van de Loo: ,,Voor ons als wethouders zijn alle partijen ons even lief.”