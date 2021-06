College kan zorgen over PuijAcker niet wegnemen, ‘Zo moeten we niet naar wijk kijken’

Zouridis is bezorgd over het aantal sociale huurwoningen dat de wijk PuijAcker er in de laatste bouwfase bij gaat krijgen. Volgens het raadslid is er juist behoefte aan een meer hoogwaardige en gemengde programmering in het laatste deel van PuijAcker om de kwetsbare wijk te versterken. Maar volgens het college levert het project ‘een belangrijke bijdrage aan de nieuwbouwopgave voor de sociale doelgroepen in de stad’. Tot onvrede van Zouridis wordt er echter geen antwoord gegegeven op de vraag wat dit voor invloed heeft op de rest van de wijk.