College Oisterwijk wijst uitbreiding basisschool Kikkenduut af, directeur laat druk bij gemeente

VVD vindt dat Oisterwijk best met twee wethouders verder kan: ‘Er is toch geen geld’

17:42 OISTERWIJK - Oppositiepartij VVD vindt dat er geen opvolger moet komen voor de deze week heen gezonden wethouder van Algemeen Belang in Oisterwijk. Peter Smit kon van de coalitiepartijen vertrekken nadat hij zijn ambitie had uitgesproken om namens Forum voor Democratie gedeputeerde in het Brabants provinciebestuur te worden.