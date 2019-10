College Tilburg wil centrale vuurwerkshow in de stad in combinatie met gedeeltelijk vuurwerkverbod

Ber­kel-En­schot denkt 75 jaar later niet alleen aan slachtof­fers oorlog, maar ook aan Tom Krist

10:28 BERKEL-ENSCHOT - Berkel-Enschot herdenkt op zondag 27 oktober de bevrijding van het dorp, exact 75 jaar later. Naast de bevrijding is er aandacht voor de veertien inwoners die tijdens Tweede Wereldoorlog zijn omkwamen in het oorlogsgeweld of in de vernietigingskampen. Speciaal wordt ook dorpsgenoot Tom Krist herdacht, die omkwam tijdens de vredesmissie in Uruzgan.