College van Oisterwijk laat arbeidsmigranten niet meer aan ambtenaren over

Zet je in alle vroegte de wekker om een Efteling­kaartje te bemachti­gen, kom je niet verder dan de parkeer­plaats

22 april KAATSHEUVEL - YouTuber en Efteling-fan Bart Baan uit Drunen zette maandag om 06.00 uur ’s ochtends zijn wekker om in alle vroegte een ticket voor de testdag in de Efteling te kunnen bemachtigen. Die gaat zaterdag niet door vanwege een gebrek aan animo. Dat was wel het állerlaatste wat hij had verwacht.