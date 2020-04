College wil 3,3 miljoen euro extra uittrekken voor twee sporthallen bij Koning Willem II College

Ook rijken graaien in de Wmo-pot, kwetsbaren de dupe

12:38 OSS/TILBURG/DEN BOSCH - Heeft iederéén recht op alles, of is overheidssteun juist bedoeld voor de financieel kwetsbaren onder ons? Voor mensen die een huishoudelijke hulp, scootmobiel of traplift niet zelf kunnen betalen? Wethouders in de regio: ‘Je wilt niet dat juist zij de dupe worden als de pot is leeg geschept.”