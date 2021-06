College ziet toch kansen voor 50 kilometer op Ringbaan-Zuid na aanpak cityring

Satudarah is verboden, maar de strafzaken slepen zich voort

10 juni DEN BOSCH/TILBURG - Het is bijna drie jaar geleden dat motorclub Satudarah werd verboden, maar voormalige leiders zoals de Tilburgse broers Xanterra en Angelo M. zijn nog volop verwikkeld in twee strafzaken. Bij het gerechtshof in Den Bosch werd donderdagmiddag tien maanden cel geëist tegen Xanterra M., zijn jongere broer Angelo is volgende week aan de beurt.