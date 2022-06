Collin Crowdfund ruilde het tuinhuis in voor een flink kantoor: ‘We halen binnen het uur één miljoen euro op’

Collin Crowfund begon acht jaar geleden als start-up in het tuinhuis van Jeroen ter Huurne (62) in Udenhout, die tot die tijd als directeur in het bank- en verzekeringswezen werkte. ,,Maar ik heb altijd voor mezelf willen beginnen. In dat huisje hebben eerst mijn drie kinderen een paar jaar gewoond. Later werd dat het eerste kantoor van Collin. Ik heb een jaar de tijd genomen voordat ik begon en onder ander zelf IT ter waarde van een miljoen laten bouwen, dat zie ik nog steeds als de best bestede tijd ooit”, zegt eigenaar Ter Huurne in zijn nieuwe kantoor.

,,Hier hebben we alles voor onszelf. Op onze vorige locatie in de Leerfabrieken zaten we in een bedrijfsverzamelgebouw. Nu zijn er drie klantspreekkamers met alle relevante technieken. Gemiddeld een derde van de medewerkers werkt vanuit huis. Minimaal de helft van de werktijd moeten ze op hier zijn”, zegt Ter Huurne. ,,Daarom fungeert dit kantoor ook als ontmoetingsplek.”

Miljoen

Quote De gemiddelde investe­ring per keer is ongeveer duizend euro. Jeroen ter Huurne Toen het bedrijf acht jaar geleden begon was de term crowdfunding nog geen gemeengoed. ,,Het werd vaak geassocieerd met goede doelen. Modern collecteren noem ik dat. Goed dat het er is, maar het heeft niks te maken met wat wij doen. Wij financieren het Nederlandse MKB, net zoals een bank dat doet, alleen doen wij dat slimmer en creatiever. Ik noem het ook wel crowdfinance”, stelt Ter Huurne. ,,En dan niet met spaarders, maar met investeerders die zelf bepalen in welke projecten ze meedoen. Dat is de crowd, zowel particulieren als zakelijk. De gemiddelde investering per keer is ongeveer duizend euro. We halen binnen het uur een miljoen euro op.”

Collin Crowdfund slaagde er de afgelopen jaren in om 1600 bedrijven te financieren met in totaal ruim vierhonderd miljoen euro en met een netto rendement van 3,87 procent voor hun investeerders. ,,En we hebben een hitratio van 99,6 procent, dat betekent dat we bijna alle projecten hebben weten te funden”, zegt Ter Huurne. ,,Het gaat om vertrouwen opbouwen bij investeerders door rendement te behalen.”

Dat betekent dat Collin Crowdfund vooraf streng selecteert met welk project of aanvraag wel of niet in zee wordt gegaan. ,,Dat is een vak en daarvoor doorlopen we een aantal stappen”, zegt Ter Huurne. ,,Ondernemers worden flink getoetst. Als het mis gaat, willen we altijd een gedeelte terug kunnen halen om het verlies van de investeerders te beperken. Want zij lopen het risico, niet wij als bedrijf.”

Geen wapens seks en drugs

Quote Van de onderne­mers die zelf bij ons aankloppen wijzen we tot wel tachtig procent af Jeroen Ter Huurne Als het gaat om de ondernemers die bij Collin Crowdfund terecht kunnen gaat het bedrijf verder dan de bank. ,,We doen geen wapens, seks en drugs”, zegt Ter Huurne. ,,Maar de banken financieren de detailhandel of dingen als startende horeca niet of nauwelijks meer en hebben sectorbeleid. Wij kijken naar individuele gevallen en dat is maatwerk. En in tegenstelling tot de bank werken wij wel met prognoses, daar ligt een belangrijk verschil.”

Veel ondernemers worden bij voorbaat afgewezen. ,,Van de ondernemers die zelf bij ons aankloppen wijzen we tot wel tachtig procent af. Als we er niet in geloven zeggen we nee. We werken veel met tussenpersonen die de ondernemers met ons in contact brengen. Die kennen onze criteria en brengen als het goed is goede aanvragen binnen”, zegt Ter Huurne.

Soms alsnog fout

Quote Voor de investeer­der is het eigenlijk een hele saaie belegging Jeroen Ter Huurne En alsnog gaat het soms fout als het gevraagde geld eenmaal is opgehaald. ,,Dat komt nu eenmaal voor. We hebben een situatie gehad waarbij de ondernemer zaken verkeerd had voorgesteld. En er zijn ook situaties die niemand kan voorzien, zoals corona. Of een ondernemer die het door andere omstandigheden als eigen capaciteiten, de markt, of concurrentie niet redt”, zegt Ter Huurne.

,,Als je als investeerder vaak meedoet bij ons, spreid je goed en dat is belangrijk. Want als iemand een keer meedoet en het dan misgaat, heb ik een ontevreden investeerder en dat wil ik niet. Wij pakken geen rentemarge en hebben geen rentebelang, maar verdienen aan de fee van de investeerder en diegene die het geld leent. Voor de investeerder is het eigenlijk een hele saaie belegging”, zegtTer Huurne. ,,Als ik weet hoe vaak een investeerder mee doet, kan ik heel nauwkeurig voorspellen wat voor een rendement iemand behaalt .”

Voor het bedrijf is de groei er voorlopig nog niet uit, stelt Ter Huurne. Hij heeft nu 25 mensen in dienst en maakt gebruik van 15 zzp’ers. ,,We willen doorgroeien en dat gaan we ook doen. Er staan vier vacatures open. ,We groeien al drie jaar achter elkaar honderd procent. Vorig jaar hebben we voor honderd miljoen gefinancierd, dit jaar wordt dat het dubbele. De branche groeit hard, maar wij groeien nog sneller dan het branchegemiddelde.”