Colonne van Walk for Freedom trekt door Tilburg: ‘Slavernij is er nog steeds’

,,Mensenhandel, mensensmokkel en slavernij vinden nog steeds plaats. Ook hier in Brabant, ook hier in Tilburg”, zegt organisator Prisca Post de Rojas bij het vertrekpunt in de Willem II-passage. ,,Ga gevoelsmatig in de schoenen staan van mensen die vastzitten, dan voelt de stad hoe heftig dit onderwerp is. Want soms spreekt stilte meer dan schreeuwen.”