Comeback Tilburgse band Krezip nu al succes: extra Ziggo-show vanwege grote vraag

TILBURG - De Tilburgse band Krezip geeft op vrijdag 25 oktober een extra concert in de Ziggo Dome. De kaarten voor het eerste concert in Amsterdam waren vrijdagochtend binnen enkele minuten uitverkocht, waarna is besloten een extra optreden te plannen.

Deze week werd bekend dat de populaire Nederlandse band na tien jaar een comeback maakt met nieuwe muziek, een optreden op Pinkpop in juni en een reünieshow in de Ziggo Dome op zaterdag 26 oktober. De voorverkoop voor de extra show een dag eerder is meteen gestart.

“We hadden het niet durven dromen, maar vinden het natuurlijk waanzinnig dat Nederland ons graag weer live ziet! We zijn supertrots op het aankondigen van een tweede show”, aldus de Kaatsheuvelse zangeres Jacqueline Govaert. Dinsdag was de groep te gast bij De Wereld Draait Door, waar ze een nieuwe single Lost Without You speelden.

Laatste optreden

In 2009 gaf de Tilburgse band na een bestaan van elf jaar zijn laatste optreden in de Heineken Music Hall, maar een jaar daarvoor stond de groep voor het laatst in de stad waar het allemaal begon: in Tilburg in poppodium 013.

Jacqueline Govaert hoorde bij de eerste lichting studenten die aan de rockacademie in Tilburg studeerde. Maar op de middelbare school het Koning Willem ll College Tilburg leerde de bandleden elkaar al kennen. De bandleden groeiden sinds de middelbare school samen op en maakten zelfs op jonge leeftijd al naam in het clubcircuit van Tilburg.