Comeback van D66 in Oisterwijk op losse schroeven: stemmen staken op ledenvergadering

Malafide Oisterwijk­se webshop We Love Musthaves gaat door na klachtenre­gen: ‘Pas na aangifte geld terug’

20 november OISTERWIJK - ,,We Love Musthaves zei dat ik mijn aangifte moest intrekken, anders zou ik mijn geld nooit terugkrijgen”, zegt Elisa Raats uit Herpt woensdagmiddag. Ze wachtte na een bestelling maanden op haar retourgeld van de populaire Oisterwijkse webshop en deed zoals vele woedende klanten uiteindelijk aangifte. Na een eerdere publicatie in het Brabants Dagblad over wantoestanden, kreeg de webshop toch even een webwinkelkeurmerk, maar verloor die meteen na een klachtenregen. Wat is er aan de hand met de webwinkel van honderdduizend volgers?