Common Ground op Festival Circolo: ‘Zie je ons uitgeput dan zijn we uitgeput. Dat is circus.’

TILBURG - Ze studeerden aan circusopleiding ACaPA in Tilburg en traden op met grote circussen in Canada en Frankrijk. Nu zijn ze terug in Tilburg. Evertjan, Zinzi, Andreas, Lisa, Christopher en Iris spelen met hun circus Common Ground op Festival Circolo

Evertjan Mercier (32) kreeg circusles in Tilburg en speelde bij grote internationale gezelschappen als het Franse Compagnie XY en het Canadese Seven Fingers. Tijdens Circolo is hij weer in de stad waar hij is opgeleid. En hij niet alleen. Bijna alle artiesten van gezelschap Common Ground studeerden in Tilburg. ,,Wij zijn de eerste lichting van de circusopleiding van Fontys en presenteerden in 2011 onze afstudeervoorstelling in de Concertzaal. Daar staan we tijdens Circolo weer, nu met onze nieuwe voorstelling.”

Opgeleid in Tilburg, première in Karlsruhe

De nieuwe voorstelling draagt de naam van het gezelschap: ‘Common Ground’ en ging in première in Karlsruhe. In een dik uur zag het publiek in die Duitse stad partneracrobatiek, de zwaaiende trapeze en de Chinese mast. De acts zijn op een catwalk van tien bij vier waarbij het publiek aan twee zijden toekijkt, zoals bij een modeshow.

,,We zijn een collectief en gaan in de voorstelling op zoek naar onze common ground, onze gemeenschappelijke grond. Die is Europees, maar we hebben over de hele wereld gespeeld. In het begin zijn we in de voorstelling een homogene groep, het lijkt op een machine. Maar de spanning bouwt op en het publiek ziet individuen, met al hun uitspattingen, zonder dat ze rekening houden met elkaar. Dan blijkt iedereen alleen te staan. Uiteindelijk gaat het terug naar een hechte groep, met ruimte voor individuen die voor elkaar zorgen. In het circus werkt dat zo, we zijn op elkaar aangewezen, vangen elkaar op.” Dat laatste is ook letterlijk bedoeld.

De zes artiesten van Common Ground bestaan uit drie duo’s die al bij grote circussen speelden. Evertjan Mercier maakt met Zinzi Oegema partneracrobatiek. Hij is de sterke man en vangt, Zinzi vliegt door de lucht. Andreas Bartl (hij studeerde als enige niet in Tilburg) vormt met Lisa Rinne Circus unARTiq. De twee wonnen prijzen op circusfestivals in Parijs en Londen en brengen een trapeze-act en een act met de Chinese paal.

Twee sterke mannen

Iris Pelz en Christopher Schlunk zijn ook partneracrobaten en speelden onder meer bij het Canadese Cirque Eloize. ,,Met Common Ground hebben we nu drie flyers en twee porteurs”, zegt Evertjan Mercier. Drie vliegers en twee sterke mannen, dat biedt veel mogelijkheden.

De circusartiesten werken in de voorstelling met kubussen, kleintjes van tien bij tien centimeter en grote van negentig bij negentig. ,,Alles wat we doen is echt, dat is circus. We zijn geen acteurs. Als een meisje een doos duwt en het oogt zwaar, dan is het ook zwaar. Als we er op de scène uitgeput uitzien dan zijn we uitgeput. We maken dan snel tien salto’s na elkaar.”

De zes leefden toe naar de première. Die was in Karlsruhe en na de eerste reacties zijn ze opgetogen. ,,Het is een gigantische opluchting”, zegt Mercier. ,,We kregen goede commentaren, mensen zagen veel overgave. Het is fysiek wat we doen, maar soms ook breekbaar. Tijdens het maken van een voorstelling leven we in een bubble. Komt wat wij bedoelen goed over? In de zaal gebeurt iets magisch. Zonder publiek is er geen voorstelling. Ik kan met niet voorstellen dat ik ooit een voorstelling door een camera zou laten opnemen en dat mensen die thuis achter hun computer bekijken. ”

De zakelijke kant

In de periode tussen Karsruhe en Circolo richten de artiesten zich op de zakelijke kant van hun collectief. De administratie moet gedaan, er is veel papierwerk. Kostuums worden gerepareerd en het materiaal wordt in orde gebracht. Er komt een nieuwe video en programmeurs van theaters krijgen uitnodigingen.

De zes willen hun voorstelling de komende jaren vaak spelen en kijken nog niet verder, al is er al een schrift met ideeën voor nieuwe acts, genoeg voor een tweede voorstelling. ,,Het is de bedoeling dat Common Ground verder gaat, maar we blijven afzonderlijk ook onze eigen producties spelen. Met Zinzi speel ik de voorstelling ‘MEMO’ en in Stuttgart zijn wij met tweeën te zien in dinershow ‘Palazzo’. Met Compagnie XY reisden we de hele wereld over: Australië, Japan, Zuid-Amerika, maar we kozen ervoor om ons eigen ding doen. We wilden onszelf niet nog eens voor vijf jaar vastleggen, want dat doe je als je bij een groot gezelschap als XY aan een nieuwe voorstelling meewerkt.”

Residenties

De voorstelling Common Ground is gemaakt tijdens residenties in Antwerpen, Karlsruhe, Neerpelt, Kortrijk en Stuttgart. ,,Nee niet in Nederland. In Frankrijk en België is het hedendaags circus al veel verder ontwikkeld. Daar wordt het gezien als volwaardige kunstvorm, net als dans en toneel. In Nederland staat het eigentijds circus in de kinderschoenen, al zet Circolo grote stappen.”

Circusgezelschap Common Ground. Te zien tijdens Festival Circolo in de Concertzaal Tilburg, vrijdag 18/10 om 15 uur, zaterdag 19/10 om 20 uur en zondag 20/10 om 17 uur.